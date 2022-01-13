Шойгу рассказал, когда будут выведены силы ОДКБ из Казахстана

В течение двух дней миротворческая миссия ОДКБ из Казахстана будет по большей части выведена. Процесс закончится 19 января, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал «Россия 24». Вывод российского контингента начнётся 14 января, отметил министр.

Шойгу отчитался о том, что силам ОДКБ в Казахстане удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, инфраструктуру, а также высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри республики. Путин от лица президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевичa Токаева поблагодарил его и сказал, что «надо возвращаться домой». В ответ министр обороны доложил, что вывод войск начнётся сегодня, 13 января.

Завтра выводим 14 бортами все силы наших коллег Армении, Таджикистана, Белоруссии. Далее в течение пяти дней будет осуществляться вывод оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа, — сказал глава Минобороны.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.