Самолёты с российскими военными из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:28, 15 января 2022
Фото: vk.com/mil
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Самолёты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из аэропорта Алма-Аты. Личный состав и технику подразделений ВДВ доставят на родину из Казахстана 15 воздушных судов, сообщает Минобороны России.
Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолёты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты, — отмечается в сообщении.
Пунктом назначения транспортных самолётов будут аэродромы в Московской и Ивановской областях. Оттуда военнослужащие будут доставлены в места постоянной дислокации.
Ранее стало известно, что 13 января Россия начала выводить свой военный контингент из Казахстана, располагавшийся там в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Первые подразделения российских десантников вылетели из аэропорта Алма-Аты.