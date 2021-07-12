Самолёты с российскими военными из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана

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Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Ереван не стремится к нормализации отношений между странами и старается скрыть геноцид мирного населения Азербайджана со стороны Армении на протяжении истории. Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на публикацию МИД Армении, в которой говорилось о «массовых погромах армян» в 1990 году в Баку. Абдуллаева также напомнила о нарушении прав сотен тысяч азербайджанцев во время 30-летней оккупации.

С сожалением отмечаем, что истории, в которых армяне выставлены жертвами, на протяжении десятилетий составляли идеологическую основу армянского национализма, что дало толчок территориальным притязаниям Армении к Азербайджану, привело к разрушительному конфликту,...