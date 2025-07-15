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15 июля 2025 в 15:29

Стало известно, сколько власти России потратят на строительство самолетов

Мишустин: кабмин РФ направит 765 млрд рублей на строительство воздушных судов

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Кабмин России направит 765 млрд рублей на строительство российских воздушных судов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию авиационной отрасли. По его словам, деньги пойдут на производство самолетов и вертолетов.

В течение шести лет планируется выделить из федерального бюджета суммарно 765 млрд рублей, — подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что, эти средства позволят создать конкурентоспособные отечественные разработки, включая самолеты, вертолеты, двигатели, радиоэлектронное оборудование и высокотехнологичные системы. Министр подчеркнул, что проект нацелен на укрепление независимости российской гражданской авиации. Он отметил, что речь идет о создании уникальной продукции, не имеющей аналогов в России, производство которой предстоит освоить.

Ранее Мишустин сообщил, что первые полностью импортозамещенные отечественные самолеты начнут поступать авиакомпаниям в 2026 году. Министр также анонсировал оснащение воздушных судов исключительно российскими деталями.

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