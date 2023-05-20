Президент Казахстана посетит Москву

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства. Заседание пройдет 25 мая в Москве.

25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, — сообщили в пресс-службе.

9 мая Касым-Жомарт Токаев присутствовал на параде Победы в Москве. Также его посетили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, , лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. При этом Александр Лукашенко покинул компанию руководителей — его не было ни на завтраке, ни на обеде в Кремле.

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал аморальным и недружественным шагом решение лидеров СНГ принять участие в московских мероприятиях по случаю Дня Победы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прибывшие в Москву на празднование Дня Победы лидеры стран СНГ имеют политическую и общественную волю к тому, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне. По его словам, Россия продолжит нести информацию о событиях того времени всем народам мира.