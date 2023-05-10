Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прибывшие в Москву на празднование Дня Победы лидеры стран СНГ имеют политическую и общественную волю к тому, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, передает РИА Новости. По его словам, Россия продолжит нести информацию о событиях того времени всем народам мира.

Присутствие вчера глав СНГ на параде говорит о том, что и в их странах есть политическая воля, и общественная воля к тому, чтобы хранить эту память. Будем нести эту память и всем народам мира, и так, чтобы по крайней мере те, кто хочет, имели возможность ознакомиться с реальной информацией, — заявил Песков.