Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прибывшие в Москву на празднование Дня Победы лидеры стран СНГ имеют политическую и общественную волю к тому, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, передает РИА Новости. По его словам, Россия продолжит нести информацию о событиях того времени всем народам мира.
Присутствие вчера глав СНГ на параде говорит о том, что и в их странах есть политическая воля, и общественная воля к тому, чтобы хранить эту память. Будем нести эту память и всем народам мира, и так, чтобы по крайней мере те, кто хочет, имели возможность ознакомиться с реальной информацией, — заявил Песков.
9 мая на параде Победы в Москве присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал аморальным и недружественным шагом решение лидеров СНГ принять участие в московских мероприятиях по случаю Дня Победы.