Киев назвал аморальным решение лидеров стран СНГ приехать в Москву на 9 Мая МИД Украины: решение лидеров стран СНГ приехать в Россию — аморальный шаг

Фото: kremlin

Военный парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

МИД Украины считает аморальным и недружественным шагом решение лидеров стран СНГ приехать в Россию по случаю Дня Победы, говорится в заявлении, опубликованном представителем ведомства Олегом Николенко в социальных сетях. В сообщении приезд политиков в Москву также назвали проявлением пренебрежения к украинскому народу.

Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии <...> как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, — указано в заявлении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран СНГ приехали в Москву на парад Победы, поскольку считают 9 Мая святым днем. Он выразил благодарность политикам за визит и желание быть вместе с Россией в этот день.

В российскую столицу прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.