Опубликовано меню неформального обеда Путина с лидерами стран СНГ в Кремле Путин «накормил» глав стран СНГ солянкой, уткой и говяжьим стейком

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин (в центре), премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева), президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа налево) во время рабочего завтрака глав государств-участников СНГ в Кремле

Солянку и стейк из говядины ели во время неформального обеда в Кремле президент России Владимир Путин и его коллеги из стран СНГ. Меню праздничной трапезы опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Кроме первого и второго блюд дорогим гостям также предложили закуски и десерт.

Салат из подкопченной утки, кокиль из краба и гребешка, солянка сборная мясная, шербет из земляники и лайма, стейк из говядины с перечным соусом, меренговый рулет с фисташками, — перечислены блюда в меню.

РБК отмечает, что лидера Белоруссии Александра Лукашенко не оказалось на совместной трапезе иностранных лидеров, приглашенных на парад Победы в столицу РФ. Ни Минск, ни Москва пока не комментировали его отсутствие.

Для участия в мероприятия по случаю празднования Дня Победы в Москву ранее прибыли Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.