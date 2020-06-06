Пресс-секретарь главы Казахстана заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/724d4d66-a816-11ea-9415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). По его словам, он сейчас находится в больнице.

Состояние удовлетворительное. Сразу хочу заявить, что президент Касым-Жомарт Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает, — написал представитель лидера на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Общемировая статистика по COVID-19: более 6,7 млн граждан заразились, свыше 394 тысяч умерли, более 2,7 млн выздоровели.

РФ занимает третье место по общему количеству выявленных заболевших. Лидируют Соединённые Штаты Америки, где инфицировались 1 897 838 жителей, далее идёт Бразилия — 614 941.

За последние сутки 197 жителей России умерли от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Общее число жертв пандемии в РФ достигло 5725.

Также за 24 часа в стране зафиксировали 8855 новых случаев заболевания в 84 регионах. Из них 3265 — без клинических симптомов недуга. За всё время наблюдений медики зарегистрировали 458 689 пациентов в 85 субъектах.

В Москве за последние сутки выявили 1992 случая инфицирования COVID-19. Всего в столице заболел 193 061 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у депутата Госдумы РФ от Свердловской области Дмитрия Ионина обнаружена коронавирусная инфекция. Парламентарий не предполагает, где мог её подцепить.