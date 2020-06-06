Медики за сутки выявили 1992 случая коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/5e73b39c-a7cc-11ea-9af6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в столице выявили 1992 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших к утру 6 июня достигло 193 061 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего в России зафиксировано 458 689 заболевших, из них за прошедший день — 8855. В 3265 новых случаях болезнь протекала без клинических проявлений. Также за сутки зафиксировано 197 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 5725 человек.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в России было проведено более 12,3 млн тестов на коронавирус.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица сможет вернуться к нормальной жизни не ранее чем через год. Он отметил, что город столкнулся с большим вызовом и принял на себя основной удар в борьбе с COVID-19. В настоящее время москвичи постепенно выходят из режима строгих ограничений.

Градоначальник подчеркнул, что, по разным оценкам, вакцина может появиться в период с октября 2020-го до февраля следующего года. По мнению мэра, москвичи продемонстрировали высокий уровень ответственности в борьбе с COVID-19, благодаря чему удалось избежать катастрофы. Положительную роль сыграли также введённые в городе ограничения, писал NEWS.ru.