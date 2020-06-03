Собянин: Москва вернётся к нормальной жизни через год

https://static.news.ru/photo/996d2efe-a625-11ea-9808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва столкнулась с большим вызовом и приняла на себя основной удар в борьбе с COVID-19. В настоящее время москвичи постепенно выходят из режима строгих ограничений, однако к обычной жизни столица сможет вернуться не ранее чем через год. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернёмся к прежнему образу жизни. Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины, — сообщил градоначальник в интервью ТАСС.

Собянин подчеркнул, что по разным оценкам вакцина может появиться от октября до февраля следующего года. По мнению мэра, москвичи продемонстрировали высокий уровень ответственности в борьбе с COVID-19, благодаря чему удалось избежать катастрофы. Положительную роль сыграли и введённые в городе ограничения.

На мой взгляд, до сих пор принятые решения и меры были адекватны ситуации. При всей её непредсказуемости. И я очень благодарен и президенту, и правительству за постоянную активную поддержку. Благодарен москвичам за их терпение и понимание, — отметил мэр.

Собянин добавил, что город потратил на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей.

Ранее Михаил Мишустин поручил федеральным министерствам и ведомствам проанализировать ограничения и запреты, которые вводили руководители регионов с начала эпидемии коронавируса в России. Ревизией займутся Минюст, Минздрав, Роспотребнадзор, а также правительство Москвы. При этом указы московского мэра Сергея Собянина также направят на проверку, писал NEWS.ru.