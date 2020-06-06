В России проведено более 12 млн тестов на коронавирус

За минувшие сутки в России было проведено 335 тысяч тестов на коронавирус. Общее число исследований с начала пандемии достигло более 12,3 млн.
Также под медицинским наблюдением в стране остаются 314 тыс. человек. Об этом
Накануне официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис позитивно оценила широкий охват населения тестированием на коронавирус.
Как отметила Харрис, «Россия осуществляет много тестов, и это здорово». По её мнению, такая организация тестирования позволяет выявить много случаев заболевания, что положительно сказывается на своевременном выявлении заражённых людей, и остановить распространение инфекции. Кроме того, необходимо выявлять граждан, которые потенциально могут подвергнуться заражению, писал NEWS.ru.
По её словам, Россия вышла на плато по распространению коронавируса. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности, считает она.
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