В России проведено более 12 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/203a8528-a7c8-11ea-81c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России было проведено 335 тысяч тестов на коронавирус. Общее число исследований с начала пандемии достигло более 12,3 млн.

Также под медицинским наблюдением в стране остаются 314 тыс. человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Накануне официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис позитивно оценила широкий охват населения тестированием на коронавирус.

Как отметила Харрис, «Россия осуществляет много тестов, и это здорово». По её мнению, такая организация тестирования позволяет выявить много случаев заболевания, что положительно сказывается на своевременном выявлении заражённых людей, и остановить распространение инфекции. Кроме того, необходимо выявлять граждан, которые потенциально могут подвергнуться заражению, писал NEWS.ru.

По её словам, Россия вышла на плато по распространению коронавируса. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности, считает она.