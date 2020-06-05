ВОЗ объявила выход России на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по распространению коронавируса. Это подтвердила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
Россия в настоящий показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности, — цитирует её РИА Новости.
По её словам, российским медикам удалось сделать большое количество тестов на коронавирус. Во многом благодаря этому заражение выявляют на ранней стадии.
Комментируя возможное снятие ограничений в стране, она подчеркнула, что нужно помнить о мерах социального дистанцирования. Это стало самой важной профилактикой COVID-19.
По состоянию на 5 июня более чем в 40 регионах России коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы.
В России за последние сутки от COVID-19 умерли 144 человека. Общее число жертв заболевания составило 5528. За всё время пандемии количество зарегистрированных пациентов составило 449 834. Выздоровели 212 680 граждан, писал NEWS.ru.