ВОЗ объявила выход России на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a6a51f40-a71b-11ea-b93f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия вышла на плато по распространению коронавируса. Это подтвердила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Россия в настоящий показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности, — цитирует её РИА Новости.

По её словам, российским медикам удалось сделать большое количество тестов на коронавирус. Во многом благодаря этому заражение выявляют на ранней стадии.

Комментируя возможное снятие ограничений в стране, она подчеркнула, что нужно помнить о мерах социального дистанцирования. Это стало самой важной профилактикой COVID-19.

По состоянию на 5 июня более чем в 40 регионах России коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы.

В России за последние сутки от COVID-19 умерли 144 человека. Общее число жертв заболевания составило 5528. За всё время пандемии количество зарегистрированных пациентов составило 449 834. Выздоровели 212 680 граждан, писал NEWS.ru.