У депутата Госдумы Ионина выявлен коронавирус

У депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина обнаружена коронавирусная инфекция. Парламентарий не предполагает, где мог её подцепить.
Как
Теперь буду находиться дома, естественно, на самоизоляции и под наблюдением врачей, — уточнил Ионин.
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус был выявлен у 251 человека. Всего в регионе зафиксировано 6930 заболевших коронавирусом.
Ранее от коронавируса вылечился глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сдал три отрицательных теста на коронавирус. Врачи подтвердили, что политик полностью вылечился от COVID-19. Бречалов узнал о заражении в конце мая. Инфекция протекала у него в лёгкой форме, он находился на самоизоляции, но продолжал руководить регионом в удалённом формате, писал NEWS.ru.
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