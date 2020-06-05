У депутата Госдумы Ионина выявлен коронавирус

https://static.news.ru/photo/7d6e7282-a740-11ea-8bd4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Ионин Фото: spravedlivo.ru

У депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина обнаружена коронавирусная инфекция. Парламентарий не предполагает, где мог её подцепить.

Как рассказал Ионин изданию «КП-Екатеринбург», его увезли в 24-ю больницу, где сделали КТ и анализ крови. Исследование показало, что у депутата лёгкая форма односторонней пневмонии, поражено только 5% лёгких. Лечение он будет проходить дома.

Теперь буду находиться дома, естественно, на самоизоляции и под наблюдением врачей, — уточнил Ионин.

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус был выявлен у 251 человека. Всего в регионе зафиксировано 6930 заболевших коронавирусом.

Ранее от коронавируса вылечился глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сдал три отрицательных теста на коронавирус. Врачи подтвердили, что политик полностью вылечился от COVID-19. Бречалов узнал о заражении в конце мая. Инфекция протекала у него в лёгкой форме, он находился на самоизоляции, но продолжал руководить регионом в удалённом формате, писал NEWS.ru.