В России за последние сутки умерли 197 человек с коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/88012312-a7cb-11ea-904d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки 197 жителей России умерли от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Общее число жертв пандемии в РФ достигло 5725.

Также за 24 часа в стране зафиксировали 8855 новых случаев заболевания в 84 регионах. Из них 3265 — без клинических симптомов недуга.

За всё время наблюдений медики зарегистрировали 458 689 пациентов в 85 субъектах, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

В Москве за последние сутки выявили 1992 случая инфицирования COVID-19. Всего в столице заболели 193 061 человек.

Общемировая статистика по COVID-19: более 6,7 млн граждан заразились, свыше 394 тысячи умерли, более 2,7 млн выздоровели.

РФ занимает третье место по общему количеству выявленных заболевших. Лидируют Соединённые Штаты Америки, где инфицировались 1 897 838 жителей, далее идёт Бразилия — 614 941.

Также в первую десятку попали Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

Меньше всего заболевших COVID-19 выявили в африканском Королевстве Лесото — всего четыре пациента. Население страны едва превышает 2 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за минувшие сутки в России было проведено 335 тысяч тестов на коронавирус. Общее число проведённых исследований с начала пандемии — более 12,3 млн.