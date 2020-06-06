В России за сутки выявили 8855 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dd800b74-a7ca-11ea-b7d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки в России зафиксировано 8855 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших достигло 458 689. Таковы данные федерального оперативного штаба по состоянию на утро 6 мая.

Большинство новых случаев выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Из них 3265 человек не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России от COVID-19 умерли 197 пациентов. За весь период пандемии от коронавируса скончались 5725 человек. Число выздоровевших увеличилось за 24 часа на 8708 и составило 221 388 человек.

За минувшие сутки в России было проведено 335 тысяч тестов на коронавирус. Общее число исследований с начала пандемии достигло более 12,3 млн. Также под медицинским наблюдением в стране остаются 314 тысяч человек.

Накануне в ВОЗ отметили, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса. Это подтвердила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Комментируя возможное снятие ограничений в стране, она подчеркнула, что нужно помнить о мерах социального дистанцирования. Это является самой важной профилактикой COVID-19, писал NEWS.ru.