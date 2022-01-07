Посол Казахстана в РФ рассказал о ситуации в стране

Ситуация в Казахстане стабилизируется. В настоящее время в стране остаются только отдельные очаги террористической активности. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказал посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

Ситуация у нас стабилизируется, восстанавливается авиационное, железнодорожное, автомобильное сообщение, страна возвращается к нормальной жизни, — сказал Кошербаев.

При этом он признал, что в Казахстане всё ещё остаются «отдельные очаги террористической деятельности». В этой связи он отметил, что народу и стране «предстоит большая работа».

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.