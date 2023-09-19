Помощник Алиева показал, почему военные Азербайджана не уничтожили цель Помощник Алиева показал, почему военные Азербайджана не уничтожили военную цель

Боевой пост армянских ВС в Карабахе с вырытыми траншеями не был уничтожен азербайджанскими войсками, сообщил в соцсети Twitter (X) помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, удара не последовало, поскольку поблизости присутствовали гражданские лица и транспортные средства.

Укрепленный боевой пост армянских ВС в Карабахе с вырытыми траншеями. Несмотря на то что этот объект был законной военной целью, операция была прервана из-за присутствия поблизости гражданских лиц и транспортных средств. Азербайджан не атакует мирных жителей! — подчеркнул Гаджиев.

Ранее стало известно, что российские миротворцы в течение 19 сентября эвакуировали более 1800 мирных жителей Карабаха. Все люди обеспечены местами для проживания и горячим питанием. Военное ведомство Баку 19 сентября объявило о проведении в Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных».

При этом командование российских миротворцев призвало стороны конфликта к немедленному прекращению огня, а также принятию мер по деэскалации и продолжению переговоров.