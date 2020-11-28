Политолог предсказал «свержение» Лукашенко силовиками и элитами

https://static.news.ru/photo/c6c452b8-3178-11eb-9608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может покинуть свою должность в случае конфронтации с элитами и силовым блоком республики. Такую версию выдвинул политолог Аббас Галлямов.

Лукашенко никогда больше не будет популярен. Это значит, что против него и силовики начнут играть и, вообще, элиты, — заявил Галлямов в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что белорусский лидер может продержаться у власти несколько лет или уйти через месяц. Но в случае выступления против него силовиков, по словам Галлямова, «свержение» Лукашенко неизбежно.

Противоречия между президентом и элитами может возникнуть во время выборов в горсоветы Белоруссии, когда Лукашенко начнёт продвигать на места лояльных кандидатов. Он будет подавлять оппозиционных кандидатов, но получит ответную реакцию протестующих, считает политолог.

В стране с начала августа проходят массовые акции протеста, в основном в Минске. Поводом послужили выборы президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Выходящие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы и победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как сообщал NEWS.ru, глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет находиться у руля страны при новой конституции. При этом он подчеркнул, что не допустит, чтобы при принятии нового основного закона страны кто-то сфальшивил, а потом сфабриковал выборы.