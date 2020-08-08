Политолог объяснил рекордную явку на выборах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2a8401e0-da62-11ea-9ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Независимый белорусский политолог Александр Класковский объяснил, с чем связана высокая явка на президентских выборах в Белоруссии.

9 августа в республике итоговый день голосования на президентских выборах. На 18:00 явка, по официальным данным превысила 79%, с учётом прдыдущих пяти дней досрочного голосования.

Активность небывалая, потому что сама кампания необычная, люди политизированы как никогда. Висит в воздухе вопрос перемен, — сказал Класковский в беседе с «360».

УИКи закроются в 20:00. При этом к участкам для голосования по всей стране выстроились огромные очереди. Политолог сообщил, что никогда не видел таких очередей, и допустил, что до конца выборов не все успеют проголосовать.

Сегодня видно, что идут голосовать люди сами. Явка в целом, я думаю, будет рекордная. Наверное, больше 80%. Может быть, даже ближе к 90%, — подытожил собеседник.

Также, по его словам, высокую явку обеспечило то, что власти растянули выборы на несколько дней.

Ранее в ЦИК страны заявили, что срок голосования из-за очередей на участках продлеваться не будет. А очереди назвали провокацией оппозиции и саботажем.

Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождают череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против бессменного руководителя страны Александра Лукашенко.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая Лукашенко. Главным его соперником является Светлана Тихановская. Это кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан) и Валерия Цепкало (эмигрировал).

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко предостерёг сторонников оппозиции от участия в несанкционированных акциях протеста. Между тем, Минск наводнили сотни сотрудников милиции, а также военные и спецтехника. Весь центр белорусской столицы, включая площадь Независимости, перекрыт.