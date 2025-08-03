Поезда из Минска в Москву станут ходить чаще

В Белоруссии обсуждается возможность увеличения числа поездов из Минска в Москву, сообщил БелТА глава БЖД Валерий Веренич. Он отметил, что за первые шесть месяцев 2025 года в международном сообщении с РФ через территорию республики перевезли 1,7 млн пассажиров. Наиболее популярными направлениями поездок белорусов стали Москва и Санкт-Петербург.

Прорабатывается увеличение частоты курсирования поездов Минск — Москва, — сказал Веренич.

Ранее дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом были назначены на 2 и 3 августа. Поезд № 154 Москва — Санкт-Петербург курсировал 2 августа, поезд № 237 Санкт-Петербург — Москва — 3 августа. Кроме того, дополнительно были пополнены составы поездов № 741/742 и 743/744 «Аврора», 747/748 «Невский экспресс». Суммарно было включено 13 вагонов.

До этого сообщалось, что в 2026 году в Петербурге начнется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали и современного железнодорожного терминала. Путь из Москвы в Северную столицу по ней займет 2 часа 15 минут. До 2030 года для РЖД поставят 43 современных поезда, максимальная скорость которых будет достигать 400 км/ч.