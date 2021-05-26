Пашинян заявил, что Армению не устраивает работа ОДКБ

https://static.news.ru/photo/5e9bfbb6-be25-11eb-8aad-96000091f725_660.jpg Фото: Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армения недовольна скоростью работы Организации Договора о коллективной безопасности по решению приграничной проблемы с Азербайджаном. Об этом заявил исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян. Его слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что официальный Баку пытался спровоцировать военный конфликт и создать на территории Армении коридор в Нахичевань. Пашинян отметил, что рассматривает возможность обратиться в Совет Безопасности ООН относительно приграничной проблемы.

Скорость действий ОДКБ нас не устраивает, но мы продолжим последовательно работать в этом направлении, работать в направлении уточнения позиций партнёров по ОДКБ. Но хочу отметить, что до сих пор ОДКБ не выразила чёткой позиции, не заявила, что Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении. На рабочем уровне такая позиция озвучена, в публичном поле — нет, — сказал Пашинян.

Прежде он говорил в парламенте, что около 600 военнослужащих ВС Азербайджана находятся на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ. По его словам, ситуация на армяно-азербайджанской границе остаётся напряжённой. Он добавил, что Ереван пытается найти пути решения проблемы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил обращение в ОДКБ. Политик назвал этот шаг необоснованной попыткой интернационализации вопроса об уточнении границ.

Ранее Алиев заявил, что разные политические силы Армении говорят о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. По его словам, такие заявления попахивают реваншизмом и очень опасны в первую очередь для Еревана.