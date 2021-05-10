Алиев обвинил Армению в стремлении к реваншу в Карабахе

https://static.news.ru/photo/8b1c02f8-b222-11eb-bda6-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: facebook.com/PresidentIlhamAliyev

В Армении разные политические силы говорят о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. Эти заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны в первую очередь для Еревана. О стремлении Армении к реваншу после конфликта в Нагорном Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сообщил об этом на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, пишет Haqqin.az.

По словам Алиева, в Армении некоторые политики делают заявления, которые попахивают реваншизмом. И они опасны в первую очередь для самого Еревана. Президент подчеркнул, что второй карабахский конфликт показал, к чему привела политика ненависти и азербайджанофобии.

Антиазербайджанская истерия в Армении уже переходит все границы. При этом Баку демонстрирует здравый смысл и необходимость думать о будущем. Мы очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией — нашим стратегическим партнёром — активно вести работу по нормализации ситуации в регионе, — сказал Алиев.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе полностью разрешён.