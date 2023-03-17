Пашинян недоволен Россией: в Ереване усомнились в пользе от союза с Москвой Премьер-министр Армении обозначил планы по привлечению других стран к урегулированию конфликта с Азербайджаном

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на совещании правительства Армении хотя и высоко оценил роль посредничества Москвы в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, но вместе с тем заявил, что российская сторона «не справляется со своими функциями» на Южном Кавказе и поэтому Еревану «придется обращаться к международному сообществу».

Армения продолжает тормозить мирный договор

В скором времени Ереван ответит на переданные на этой неделе предложения Азербайджана по мирному договору, пообещал армянский премьер. По его словам, стороны перешли уже «на четвертый этап обсуждения», при этом Ереван готов дальше продолжать переговоры, не отклоняясь от мирной повестки. Однако армянский премьер не уточнил, как он видит будущие взаимоотношения двух стран. Несмотря на продолжающиеся обсуждения с азербайджанской стороной Пашинян продолжает обвинять Баку в различных грехах. Например, он заявил в очередной раз, что Азербайджан до сих пор не возвращает армянских пленных, а также — удерживает территории Армении.

У Баку — свои претензии к Еревану, основанные на действующих договоренностях, достигнутых при участии России. Главная из них — что на территории Карабаха все еще находятся незаконные армянские вооруженные формирования, которые должны были уйти оттуда два года назад по соглашению 2020 года. Однако так и не произошло. Более того, в Баку подозревают, что именно незаконно находящиеся в Карабахе лица создают провокации и новые поводы для эскалации. Ереван, кстати, этого и не отрицает.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

«Существует Армия обороны, и, пока над карабахцами висит опасность этнической чистки и геноцида, существование этой армии оправданно», — подтвердил Пашинян на заседании правительства 16 марта.

Стоит отметить, что азербайджанский президент Ильхам Алиев многократно объявлял, что живущим в Карабахском регионе армянам будут гарантированы все права граждан страны, но в Ереване явно проводят свою линию, хотя формально и признают территориальную целостность Азербайджана.

Несмотря на все эти противоречия, работа над мирным договором началась еще в марте 2022 года, когда Азербайджан передал Армении документ из пяти пунктов. Главное там следующее: стороны должны признать территориальную целостность друг друга; отказаться от всех территориальных претензий и угроз безопасности; провести делимитацию и демаркацию общей границы; разблокировать все транспортные и экономические коммуникации.

Но Армения затягивает процесс. Она без каких-либо оснований уклоняется от переговоров с Баку и ведет онлайн-дипломатию. А ранее, напомним, Ереван отказался от встречи на уровне глав МИД в Москве.

Для азербайджанской стороны важно выполнение требований трехстороннего соглашения, отметил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Тофик Аббасов. Тогда как, по его словам, армянскому премьеру «нужны просто оправдания своего бездействия». Баку, будучи победившей стороной, предложил Еревану план действий, предложил помириться и начать сотрудничать, однако ответной реакции не поступило.

«Европа Армении не поможет, здесь посредник Москва», — заключил эксперт.

Пашинян посоветовал Москве обратиться в ООН

Премьер Армении, вновь обвиняя Азербайджан в планах начать агрессию против мирных жителей Карабахского региона, в последнее время явно активизировал контакты с западными партнёрами. И не упустил возможности в очередной раз обратиться к международному сообществу на заседании правительства 16 марта. По его словам, необходимо создать международный механизм в рамках ООН по «предотвращению геноцида». И соответствующие поручения уже даны МИД Армении.

Пашинян при этом поблагодарил российских миротворцев за усилия, особенно подчеркнув, что не подвергает сомнению их миссию, но заметил, что события последних двух лет «вызывают обеспокоенность». Интересно вспомнить, что ранее Пашинян заявлял, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю Лачинской дороги. Тогда армянский премьер предлагал отправить в Карабах миссию «для сбора информации» от ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ.

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В Москве явно выражают недовольство прозападной позицией Еревана, поэтому армянское руководство старается быть осторожнее, однако получается у него это не всегда. В частности, Пашинян, выступая в правительстве, усомнился в том, что Россия выполнит взятую на себя в 2020 году функцию гаранта безопасности населения и гражданской инфраструктуры Карабаха.

«Однако если друг и союзник Еревана не может выполнить эту роль по объективной причине, думаю, что Россия должна обратиться в Совбез ООН, сообщить об опасности и риске уничтожения гражданских инфраструктур», — отметил армянский премьер.

В Москве такое предложение назвали «чудесами на виражах». «Даже не буду стараться анализировать, что могло иметься в виду и каким образом с чем-то это соотносится. Эта фраза необъяснима, какая-то невероятная эквилибристика слов», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru.

ОДКБ выходит из Армении?

Отношения Армении и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) испортились после войны в 2020 году. Будучи членом организации, Армения попросила военной помощи, а также осуждения действий азербайджанской стороны. Однако в ОДКБ, оценив ситуацию с учётом всей истории карабахского конфликта и позиций сторон, не стали вмешиваться и помогать Еревану. После этого Россия стала выполнять роль посредника в урегулировании.

«ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», — заявил теперь Пашинян на пресс-конференции.

В Москве Пашиняну ответили цитатами русским классиков. «Когда я это прочитала, мне почему-то вспомнились две другие цитаты: „Кто на ком стоял?“ (Булгаков) и „Надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве“ (Станиславский). Я оставляю эту часть вопроса для вашей дальнейшей проработки, попытайтесь понять, о чем шла речь», — сказала Захарова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Захарова

В нынешних условиях на Западе негативно относятся к членству Еревана в ОДКБ, поэтому с одной стороны, армянское руководство ведет процесс выхода из нее. Вопросы, которые поднимает Пашиняном, не находят решения с помощью этой организации, заявил в беседе с NEWS.ru армянский политолог Грант Микаэлян.

«Армянское руководство учитывает общий дипломатический расклад, при котором предпочтение отдается в пользу США. Он следует за общей тенденцией, поэтому существует серьезный риск выхода Еревана из ОДКБ», — считает эксперт.

Глава МИД Армении приедет в Москву

Пашинян предложил использовать международные механизмы ООН и для возвращения армянских беженцев, которые покинули свои дома в районах, прилегающих к Карабахском региону, тем самым затрагивая внутренние вопросы Азербайджана, который не раз говорил, что не намерен обсуждать их с кем бы ни было. После военных столкновений в 2020 году территория Карабаха отошла под контроль Азербайджана, а потому все, что связано с дальнейшей интеграцией карабахских армян в азербайджанское общество, Баку намерен решать исключительно с ними самими. При этом президент страны Ильхам Алиев заявил, что никого насильно держать не собирается. У карабахских армян есть два пути — или они покидают территорию Карабаха, или становятся гражданами Азербайджана, который готов взять их под свое крыло и обеспечить всеми правами. То есть армяне станут национальным меньшинством в Азербайджане. Причем в начале марта состоялись первые контакты азербайджанской стороны с карабахскими армянами.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Арарат Мирзоян

Говоря о многочисленных нарушениях трехстороннего заявления, армянское руководство само идет вразрез с пунктами заявления, основополагающего для мира в регионе. И нарушает планы России, чем создаёт себе же проблемы. Причины происходящего кроются неготовности армянского руководства принять сложившиеся в регионе реалии и надежда Никола Пашиняна на поддержку армянами его про западной политики. Тем не менее, после многочисленных поездок по западным столицам, глава МИД Армении Арарат Мирзоян теперь летит в Москву на встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Визит должен состояться в ближайшее время. В свете последних событий и заявлений армянского премьера трудно ожидать прорыва в продвижении Армении к заключению мирного договора. В Ереване вновь говорят о чем-то другом.