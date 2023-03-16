Пашинян: Ереван даст Баку ответ на предложения по мирному договору

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения в ближайшее время даст ответ на полученные от Азербайджана комментарии к проекту мирного договора, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства. Он также подчеркнул, что Ереван привержен установлению мира.

Мы обсудим и в ближайшее время представим наши наблюдения. Мы привержены мирной повестке и не отклонимся от нее, — сказал премьер.

Пашинян добавил, что Баку продолжает удерживать армянских пленных, нарушая тем самым п. 8 трехсторонних договоренностей от 9 ноября. Кроме того, он отметил, что Азербайджан все еще удерживает территории республики, причем некоторые — еще с середины 90-х годов прошлого века.

Ранее Пашинян прокомментировал полученный от Азербайджана ответ по проекту мирного договора. Он заявил, что прогресс в достижении договоренности есть, но фундаментальные проблемы остаются. Пашинян пояснил, что Баку хочет с помощью мирного договора сформировать территориальные претензии или притязания к Армении, что является красной линией для Еревана. Кроме того, по словам Пашиняна, Азербайджан пытается получить мандат, в том числе и с подписью Армении, на проведение геноцида или этнических чисток в Карабахе, что недопустимо.