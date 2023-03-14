Пашинян заявил, что Ереван получил ответ Баку по проекту мирного договора

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Ереван получил ответ Баку по проекту мирного договора, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. Он отметил, что есть и прогресс, но остаются фундаментальные проблемы. Глава правительства подчеркнул, что любой договор с Азербайджаном должен иметь международные гарантии.

Если будет ситуация, когда останется несколько дней до подписания с Азербайджаном какого-либо документа, то на самом деле это будет хорошей новостью, что будет означать, что это, разумеется, не документ нашей мечты, но есть реальная возможность достичь мира. Есть ли такой документ? Два-три дня назад мы получили комментарии Баку насчет отправленных нами комментариев к мирному договору. Есть ли продвижение в документе? Нужно подчеркнуть, что некоторое продвижение есть. Но чем дальше мы идем вперед, тем больше фундаментальных проблем проявляется, — заявил Пашинян.

По его словам, Азербайджан при помощи мирного договора пытается сформировать территориальные претензии или притязания к Армении, что является красной линией для Еревана. Кроме того, своими предложениями Азербайджан пытается получить мандат, в том числе и с подписью Армении, на проведение геноцида или этнических чисток в Карабахе, что недопустимо.

Пашинян подчеркнул, что в Праге Баку и Ереван признали территориальную целостность друг друга. При этом когда Армения признает территориальную целостность Азербайджана, то Баку «пытается через другую дверь осуществлять действия, не признающие территориальную целостность Армении», добавил он.

Накануне премьер Армении провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили реализацию трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы.