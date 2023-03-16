Алиев обвинил Армению в уклонении от обязательств по выводу войск

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Ильхам Алиев

Ереван так и не распорядился вывести свои войска с территории Азербайджана, хотя официально признавал территориальную целостность страны на переговорах в Праге и в Сочи в 2022 году, заявил президент республики Ильхам Алиев на саммите Организации тюркских государств в Анкаре. По его словам, которые цитирует агентство «Азертадж», в Карабахе по-прежнему остаются армянские военнослужащие, которых там быть не должно.

Хотя Армения признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в Праге и Сочи в 2022 году, она все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана. В Карабахе остаются незаконные армянские формирования и криминальные элементы, — сказал Алиев.

Кроме этого, президент Азербайджана указал на проблему с блокировкой Зангезурского коридора. По словам Алиева, Ереван отказывается его открывать и тем самым нарушает обязательство, которое было подписано еще в 2020 году.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал полученный от Азербайджана ответ по проекту мирного договора. Он заявил, что прогресс в достижении договоренности есть, но фундаментальные проблемы остаются.

Пашинян пояснил, что Баку хочет с помощью мирного договора сформировать территориальные претензии или притязания к Армении, что является красной линией для Еревана. Кроме того, по словам Пашиняна, Азербайджан пытается получить мандат, в том числе и с подписью Армении, на проведение геноцида или этнических чисток в Карабахе, что недопустимо.