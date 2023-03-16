«Чудеса на виражах»: Москва о предложении Пашиняна обратиться в Совбез ООН Захарова назвала необъяснимым предложение Пашиняна об обращении в Совбез ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru, не стала анализировать предложение армянского премьер-министра Никола Пашиняна обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов. По ее словам, эта фраза необъяснима и является «невероятной эквилибристикой слов».

Чудеса на виражах... Другого определения не могут дать. Даже не буду стараться анализировать и приходить к какому-то умозаключению относительно того, что могло иметься в виду. Не стану напоминать про договоренности и соглашения. Не хочу, потому что эта фраза настолько необъяснима, что объяснять ее я и не собираюсь. Это какая-то невероятная эквилибристика слов, — сказала Захарова.

Ранее Пашинян подчеркнул, что раз Россия по объективным причинам не может выполнять функции гаранта безопасности в Карабахе, то ей нужно будет обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов.

Также армянский премьер на заседании правительства заявил, что поручил МИД страны начать переговоры с верховным комиссаром ООН по делам беженцев о возвращении в Карабах перемещенного населения. Он пояснил, что речь идет о тех, кто покинул свои дома в районах, прилегающих к Карабаху.