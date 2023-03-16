Пашинян обратится в ООН для защиты армян в Карабахе Пашинян поручил начать переговоры с ООН о возвращении в Карабах перемещенных армян

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Премьер Армении Никол Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что поручил МИД страны начать переговоры с верховным комиссаром ООН по делам беженцев о возвращении в Карабах перемещенного населения. Он пояснил, что речь идет о тех, кто покинул свои дома в районах, прилегающих к Карабаху.

Трехстороннее заявление 2020 года касается только беженцев и перемещенных лиц из Карабаха. Но подвергшиеся притеснениям в Азербайджане армяне могут объединиться для защиты своих прав, в том числе имущественных, в международных инстанциях, — сказал премьер.

Пашинян ранее предложил Азербайджану расширить «пражский формат» встреч, пригласив Германию и США в качестве посредников. Он выступил с такой инициативой, поскольку «позиция Франции не нравится Азербайджану».

Глава армянского кабмина также сообщил, что на данный момент встреча с Алиевым не планируется. По его словам, Еревану нужны гарантии выполнения договоренностей, достигнутых по результатам прошедших переговоров.

До этого премьер-министр заявил, что Ереван получил ответ Баку по проекту мирного договора. Он отметил, что прогресс есть, но остаются фундаментальные проблемы. Кроме того, любой договор с Азербайджаном должен иметь международные гарантии.