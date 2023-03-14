Пашинян предложил привлечь еще две страны к переговорам с Баку Пашинян предложил Азербайджану расширить «пражский формат» встреч, пригласив Германию и США

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции предложил Азербайджану расширить «пражский формат» встреч, пригласив Германию и США в качестве посредников. Он выступил с такой инициативой, так как «позиция Франции не нравится Азербайджану».

Если позиция Франции не нравится Азербайджану, то давайте расширим формат — пригласим Германию или пригласим США, — сказал Пашинян.

Пашинян уточнил, что прошедшие в Праге переговоры с участием глав Армении, Азербайджана, Франции и Евросовета дали конкретные результаты, а в Брюсселе встречи глав Армении, Азербайджана и Евросовета были не совсем эффективны. По его словам, сейчас в Азербайджане заявляют, что не готовы работать по эффективному формату, а намерены работать по неэффективному.

Глава кабмина также подчеркнул, что после брюссельских встреч не выполнялись достигнутые договоренности. Речь, в частности, идет об открытии транспортных коммуникаций и освобождении пленных.

Премьер также сообщил, что на данный момент встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не планируется. По его словам, Еревану нужны гарантии выполнения договоренностей, достигнутых по результатам прошедших переговоров.

Ранее премьер-министр заявил, что Ереван получил ответ Баку по проекту мирного договора. Он отметил, что прогресс есть, но остаются фундаментальные проблемы. Кроме того, любой договор с Азербайджаном должен иметь международные гарантии.