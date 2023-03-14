Пашинян заявил, что встреча с Алиевым пока не планируется

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Ильхам Алиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конфренции, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не планируется. По словам главы кабмина, Еревану нужны гарантии выполнения договоренностей, достигнутых по результатам прошедших встреч.

На данный момент встреча (с Алиевым. — NEWS.ru) не планируется. Но я никогда не отказывался от встреч, — сказал Пашинян.

Ранее премьер заявил, что Ереван получил ответ Баку по проекту мирного договора. Он отметил, что прогресс есть, но остаются фундаментальные проблемы. Глава правительства подчеркнул, что любой договор с Азербайджаном должен иметь международные гарантии.

Армянская сторона считает, что Азербайджан при помощи мирного договора пытается сформировать территориальные претензии или притязания к Армении, что является красной линией для Еревана. Кроме того, своими предложениями Азербайджан, по словам Пашиняна, пытается получить мандат с подписью Армении на проведение геноцида или этнических чисток в Карабахе, что недопустимо.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов ранее написал в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что Армения не заинтересована в обеспечении прозрачного функционирования Лачинской дороги. По его словам, Ереван хочет использовать этот коридор исключительно в своих целях, так как отказался от установки КПП при въезде.