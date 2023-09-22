Опубликовано видео прибытия гуманитарной колонны в Карабах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Карабах прибыла азербайджанская гуманитарная колонна. Ее сопровождал российский миротворческий контингент. В составе колонны два 20-тонных грузовика с продуктами питания и предметами гигиены.

Это гуманитарный груз. Продукты первой необходимости: макароны, мука, гигиенические средства, масло, чай, сахар, соль. Каждая фура — 20 т. И два маленьких грузовика, доверхну набитые хлебом, — рассказал NEWS.ru руководитель МЧС Карабахского региона Мирали Сеидов.

Колонна была направлена после просьбы делегатов Карабаха, озвученной вчера за столом переговоров в Евлахе. Представители региона также ранее сообщили о потребности в поставках топлива.

21 сентября в Евлахе прошли переговоры представителей Баку и армян Карабаха по вопросам интеграции. Азербайджанскую сторону на встрече представил депутат Рамин Мамедов, делегацию армян Карабаха возглавил Давид Мелкумян. О том, в какой атмосфере началась историческая встреча, — в специальном репортаже NEWS.ru.

Представитель Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков ранее заявил, что переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, проект соглашения был передан Еревану. Договор между странами включит в себя пять пунктов, основанных на международном праве. В частности, обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга, пояснил он.