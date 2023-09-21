Представитель Алиева: Баку передал Еревану проект мирного соглашения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльчин Амирбеков

Переговоры в Евлахе могут привести к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Проект соглашения был передан Еревану, заявил в эфире Sky News Arabia представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков. Договор между странами включит в себя пять пунктов, основанных на международном праве. В частности, обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга, пояснил он.

На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха. <...> Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды, — сказал Амирбеков.

Он отметил, что проект соглашения «предусматривает признание суверенитета двух стран и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами», а также «декларирует невмешательство сторон во внутренние дела друг друга».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика обеспечит все права армян Карабаха. Он подчеркнул, что у азербайджанской стороны «нет проблем с армянским народом», она никогда ни в чем его не обвиняла.

Свыше шестидесяти депутатов Европарламента ранее призвали Евросоюз ввести санкции против Азербайджана на фоне ситуации в Карабахе. Французский депутат и глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо заявила, что соответствующее письмо уже направлено главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

21 сентября в Евлахе завершилась встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана.

Азербайджан на встрече представляли назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе, Рамин Мамедов, Башир Гаджиев, замспецпредставителя президента Азербайджана на освобожденных территориях, а также сотрудник спецпредставительства главы государства Илькин Султанов.

Армянских жителей Карабаха на встрече представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. В переговорах также принял участие представитель российского миротворческого контингента.