США сожгут печенье, предназначенное для голодающих детей

Администрация президента США Дональда Трампа приказала сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, которое предназначалось для детей из Пакистана и Афганистана, сообщает издание Atlantic. Отмечается, что у продукта, который хранится на складах в Дубае, истекает срок годности.

Администрация Трампа приказала сжечь продовольствие вместо того, чтобы направить его нуждающимся в нем людям за рубежом... Эта еда, которая предназначалась для детей в Афганистане и Пакистане, превратится в пепел, — говорится в публикации.

История началась при экс-президенте США Джо Байдене, когда Агентство по международному развитию (USAID) потратило около $800 тысяч (62 млн рублей) на печенье. После приостановки иностранной помощи при Трампе сотрудники агентства просили одобрить поставки этого продовольствия, но ответа не получили.

Ранее сообщалось, что украинцы распродают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь. Согласно анализу данных социальных сетей, на продажу выставляются каски, военная форма и даже сухпайки.

В частности, на специализированном сайте предлагают купить американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухпайки. Некоторые продавцы выставляют их в единичном экземпляре как «сувенир с учений», другие — целыми партиями или даже под заказ.