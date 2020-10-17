МО Азербайджана: батальон ВС Армении отказался от ведения боёв в Карабахе

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Батальон 527-го полка ВС Армении отказывается от участия в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, отмечая, что это подразделение понесло большие потери в живой силе и военной технике и теперь «практически парализовано».

Среди убитых и раненных военнослужащих батальона в основном офицерский состав и прапорщики. Батальон, который не укомплектован личным составом и испытывает трудности с боеприпасами, не может полностью прикрывать линию обороны. По этой причине личный состав батальона отказался от участия в боевых действиях, — сообщает азербайджанское военное ведомство.

Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана объявило о том, что военные сбили ещё один штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил Армении. Боевая машина пыталась нанести удар по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении.