МИД РФ выступил за стабилизацию ситуации в Казахстане в рамках Конституции

Россия выступает за мирное решение всех проблем в Казахстане в рамках конституционно-правового поля и диалога, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. На это направлены действия президента страны Касым-Жомарта Токаева. Обстановка вокруг дипмиссий РФ в республике остаётся спокойной, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих, — заявили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что Москва продолжит внимательно следить за развитием ситуации в Казахстане, с которым РФ связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества, братские, человеческие контакты. Дипломаты поддерживают связь с российскими загранучреждениями в Казахстане, обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий пока остаётся спокойной.

Поддерживаем связь с российскими загранучреждениями в Казахстане. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остаётся спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Республике Казахстан, нет, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие потребовали снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Тем не менее митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей её территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе. Начались столкновения протестующих с полицией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Казахстан сам в состоянии справиться с внутренними проблемами. Он подчеркнул, что власти республики не запрашивали у РФ помощи. Он добавил, что важно, чтобы никто не вмешивался в ситуацию с массовыми беспорядками извне.