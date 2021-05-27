МИД Азербайджана раскрыл подробности задержания военных Армении

https://static.news.ru/photo/9552416a-bebb-11eb-9056-96000091f725_660.jpgФото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com
Задержанные армянские военные входили в состав двух диверсионных групп. Они минировали дорогу, которая проходит по территории Азербайджана к позициям ВС республики. Об этом заявили в МИД страны.
По словам представителей ведомства, две диверсионные группы ВС Армении проникли на территорию Азербайджана в направлении села Йухары Айрым Кельбаджарского района.
Эти группы были обнаружены, часть диверсантов сбежала. Шесть человек (двое членов одной из групп и четверо — второй) были обезоружены и задержаны азербайджанской армией, — говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что проникновение вооружённой группы и попытка минирования расцениваются как террористические и провокационные действия. Дипломаты добавили, что в Баку выступают за устранение напряжённости на армяно-азербайджанской границе путём переговоров.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что задержанные военные проводили инженерные работы по обустройству границы.