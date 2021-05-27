МИД Азербайджана раскрыл подробности задержания военных Армении

Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Денис Коробейников NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Взятые Азербайджаном в плен армянские военнослужащие проводили инженерные работы по обустройству границы. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Его слова приводит Sputnik Армения.

Наши военнослужащие проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном, проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было. Инцидент произошёл на нашей территории, — сказал Пашинян. По...