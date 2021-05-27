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МИД Азербайджана раскрыл подробности задержания военных Армении

10:44, 27 мая 2021
Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Задержанные армянские военные входили в состав двух диверсионных групп. Они минировали дорогу, которая проходит по территории Азербайджана к позициям ВС республики. Об этом заявили в МИД страны.

По словам представителей ведомства, две диверсионные группы ВС Армении проникли на территорию Азербайджана в направлении села Йухары Айрым Кельбаджарского района.

Эти группы были обнаружены, часть диверсантов сбежала. Шесть человек (двое членов одной из групп и четверо — второй) были обезоружены и задержаны азербайджанской армией, — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что проникновение вооружённой группы и попытка минирования расцениваются как террористические и провокационные действия. Дипломаты добавили, что в Баку выступают за устранение напряжённости на армяно-азербайджанской границе путём переговоров.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что задержанные военные проводили инженерные работы по обустройству границы.

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