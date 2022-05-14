Лукашенко уволил посла Белоруссии в Польше

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Посол Белоруссии в Польше Владимир Чушев освобождён от занимаемой должности. Указ об этом подписан президентом страны Александром Лукашенко, он опубликован на правовом интернет-портале Белоруссии.

Освободить Чушева Владимира Николаевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Польша, — говорится в тексте.

Отношения между Белоруссией и Польшей обострились летом 2020 года. Осенью того же года Минск отозвал Чушева из Варшавы для консультации. Польская сторона ответила аналогичной мерой.

Ранее Лукашенко пригрозил «обломать рога» Польше в ответ на угрозы возможного нападения. Он заявил, что Белоруссия является мирной страной, но разговаривать с ней с позиции силы нельзя. Лукашенко добавил, что позади Белоруссии находится ядерная держава — Россия, с которой у Минска есть договорённости в сфере обороны и безопасности.