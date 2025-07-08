Снимавший украинские флаги поляк попал под суд

Полиция Гдыни арестовала мужчину, который в течение нескольких недель снимал украинские флаги с фасадов зданий и заменял их на польские, сообщает пресс-служба местной полиции. Подозреваемому предъявлены девять обвинений, включая возбуждение ненависти по национальному признаку и угрозы в адрес представителей украинского сообщества.

По информации следствия, задержанный записывал видеоролики, в которых оскорблял украинцев, угрожал насилием и призывал к враждебности. Все материалы он публиковал в социальных сетях. Уточняется, что в ряде случаев он применял перцовый баллончик, взбирался на крыши частных домов и требовал снять символику под угрозой поджога.

На данный момент суд заключил мужчину под стражу на два месяца. По польскому законодательству ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Дании задержали мужчину по подозрению в работе на иранские спецслужбы. Гражданин, известный как Али С., якобы собирал разведывательные данные о местах сбора еврейской общины Берлина и конкретных лицах. По информации следствия, это могло быть связано с подготовкой терактов. В настоящее время он ожидает экстрадиции в Германию, где ему предъявят обвинения.