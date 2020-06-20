Лукашенко пожаловался на нагнетающих обстановку в Белоруссии недругов

https://static.news.ru/photo/c7c31270-b2ee-11ea-a40d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит никому уничтожить республику, а также сделает всё возможное для мирной и спокойной жизни.

Глава государства 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожжённых в годы Великой Отечественной войны деревень Могилёвской области Белоруссии в деревне Борки.

Предать, сломать и уничтожить то, что мы создавали четверть века, никому не будет позволено. Должны сохранить нашу спокойную и мирную страну, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, ситуация в стране не катастрофическая, но недруги постоянно совершают действия для нагнетания обстановки. Президент добавил, что белорусы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми. При этом он обратил внимание, что, получив независимость, удалось за короткое время построить спокойную и красивую республику.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны накануне выборов. По его словам, были «сорваны маски» с «кукловодов» за пределами страны.

В республике в настоящее время проходит кампания по выборам президента. Нынешний лидер баллотируется на шестой срок.

Как стало известно, претендент на пост президента Белоруссии и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержано 20 человек, которые дают показания.

Как считает сам финансист и политик, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.

17 июня представители Бабарико заявили, что их избирательный счёт заблокирован. Об этом сотрудники узнали при попытке заплатить из этих средств. Работники государственного Беларусбанка заявили, что все операции по реквизитам арестованы. На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета. При этом арест не отразится на деятельности организации.

В России заявили о давлении на экс-банкира. Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, белорусские госорганы решили надавить на важных людей в руководстве банка, которые окажут влияние на Бабарико.

Бабарико и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко первыми предоставили в белорусскую ЦИК необходимое для выдвижения на выборах число подписей. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.