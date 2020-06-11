Обыски в Белгазпромбанке назвали давлением на противника Лукашенко

https://static.news.ru/photo/2b2be2d0-abdb-11ea-bed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: belgazprombank.by

Обыски в главном офисе Белгазпромбанка в Минске могут быть элементом давления на экс-председателя правления банка Виктора Бабарико. Он является кандидатом на пост президента Белоруссии. Такого мнения придерживается член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Я не думаю, что в банке сейчас найдут свидетельства каких-то серьезных нарушений, которые бы повлекли за собой реальные уголовные дела. Скорее я это всё расцениваю как элементы давления на Бабарико. Давление опосредованно, потому что сейчас он уже не занимает постов в этом банке, — заявил Безпалько журналистам РИА Новости.

Он подчеркнул, что Бабарико связан со многими важными людьми в руководстве банка, оказав давление на которых госорганы также надавят и на экс-банкира.

Безпалько отметил, что Бабарико является фаворитом предвыборной гонки, причём его популярность в данный момент в десять раз выше, чем у Лукашенко.

Это очень задевает действующего президента, который конечно хочет каким-либо образом от своего конкурента избавиться, — считает Безпалько.

Эксперт полагает, что если экс-банкира все же задержат, то только на время предвыборной кампании, чтобы изолировать его от выборов. По его словам, Лукашенко демонстрирует другим кандидатам, что может произойти с ними, если они не пойдут на компромисс.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Регистрация кандидатов пройдёт с 5 по 14 июля. Подписи в поддержку своего выдвижения собирают 14 претендентов, пять человек собрали необходимые 100 тысяч подписей.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Белоруссии Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, вновь заявил, что не допустит в стране переворота. Он рассказал, что «отдельные ветродуи» хотят устроить в стране «майданчик» в преддверии президентских выборов. Лукашенко заверил, что в нужное время всех приведут в чувство.