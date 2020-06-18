К задержанному Бабарико не пустили адвокатов

Претендент на пост президента Белоруссии экс-банкир Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к задержанным не пустили, юристы заявляют, что не имеют информации, в каком статусе находятся задержанные, в рамках какого дела их допрашивают и какой орган ведёт расследование.
Один из адвокатов экс-банкира Дмиитрий Лаевский рассказал, что на недопуск защиты подана жалоба в белорусскую Генпрокуратуру,
Бабарико на протяжении более 20 лет был главой Белгазпромбанка. Кредитная организация стала объектом интереса правоохранительных органов Белоруссии, которые завели несколько связанных с банком уголовных дел.
Как считает сам бывший владелец, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.
Как сообщал NEWS.ru, Бабарико и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко первыми предоставили в белорусский ЦИК необходимое для выдвижения на выборах число подписей.
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