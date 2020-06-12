Бывший глава Белгазпромбанка назвал все свои доходы легальными

Претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что все имеющиеся у него доходы были получены легальным путём, с них уплачены налоги.
Уже было сказано, что я якобы соучастник преступлений. Все деньги, которые у меня есть, и имущество, которое есть, с них уплачены налоги, — заявил Бабарико во время прямого эфира на YouTube.
Банкир обеспокоен, что правоохранители могут его задержать. Он рассказал, что трое его друзей накануне были опрошены милицией, а сегодня их перевели в разряд подозреваемых. Бабарико пояснил, что найденные у них деньги, принадлежат ему.
У моего друга, которого зовут Дмитрий, у меня есть депозит в €100 тысяч, который я его попросил положить, потому что я банкир и не привык хранить всё в одной корзине. Мне нужно было ресурс распределять, в том числе на случай непредвиденных каких-то действий, — объяснил Бабарико.
Претендент на пост президента рассказал, что ценные бумаги, облигации на сумму €250 тысяч и $100 тысяч также принадлежат ему. Эти деньги были обнаружены у другого друга Бабарико.
Как
Президент страны Александр Лукашенко заявил, что задержанные по уголовному делу Белгазпромбанка «за два часа принесли $14 тысяч, потом еще $600 тысяч или $800 тысяч». Глава государства назвал Бабарико и его заместителей в банке «одной шайкой-лейкой».
Как ранее писал NEWS.ru, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает обыски в главном офисе Белгазпромбанка давлением на Бабарико, который является фаворитом предвыборной гонки. Его популярность в десять раз выше, чем у Лукашенко.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен