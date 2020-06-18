Лукашенко и Бабарико сдали требуемое число подписей в белорусский ЦИК

https://static.news.ru/photo/6f3bd818-b153-11ea-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Председатель белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что инициативные группы двух претендентов на пост президента уже сдали необходимое для выдвижения в качестве кандидата на выборах число подписей.

Как следует из видеообращения Ермошиной, речь идёт о действующем главе государства Александре Лукашенко (его инициативная группа подала в ЦИК 364 тысячи подписей) и о экс-банкире Викторе Бабарико (150 тысяч подписей). Законодательство Белоруссии содержит норму, оговаривающую 100 тысяч подписей в качестве необходимого минимума для выдвижения в кандидаты в президенты.

Инициативные группы Светланы Тихановской и Валерия Цепкало собрали около 43 тысяч подписей каждая и делят третье и четвёртое места по этому показателю. Сбор подписей завершится 19 июня, далее начнётся этап их проверки. Сами выборы назначены на 9 августа.

Бабарико на протяжении более 20 лет был главой Белгазпромбанка. Кредитная организация стала объектом интереса правоохранительных органов Белоруссии, которые завели несколько связанных с банком уголовных дел.

Как считает сам бывший владелец, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей, у которых были найдены, как он заявляет, принадлежащие ему деньги, являются не только «кампанией устрашения», но и «рейдерским захватом» банка.

О давлении на экс-банкира говорят и в России, писал NEWS.ru. Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, белорусские госорганы хотят надавить на важных людей в руководстве банка, которые окажут влияние на Бабарико.

18 июня стало известно, что предвыборный штаб Бабарико не может связаться с ним и его сыном. Претендент на пост президента Белоруссии перестал отвечать на звонки, после того как уехал сдавать очередную часть подписей в ЦИК.