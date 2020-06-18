Соперник Лукашенко на выборах пропал вместе с сыном

https://static.news.ru/photo/6013cfda-b144-11ea-b95f-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард перестали выходить на связь. Штаб политика не может дозвониться до них.

Сегодня утром (18 июня 2020 года. — NEWS.ru) Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей (в территориальные избирательные комиссии — NEWS.ru), собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны недоступны, — пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал штаба Бабарико.

По поводу возможного нахождения кандидата и его сына на допросе в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля республики штаб отметил, что ведомство не открывает дверь и отказывается давать комментарий.

17 июня представители Бабарико заявили, что их избирательный счёт заблокирован. Об этом сотрудники узнали при попытке заплатить из этих средств. Работники государственного Беларусбанка заявили, что все операции по реквизитам арестованы.

На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета. При этом арест не отразится на деятельности организации.

Как писал NEWS.ru, около 150 картин общей стоимостью примерно $20 млн изъято в Белоруссии в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком. Ранее президент Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования по уголовному делу в отношении сотрудников кредитного учреждения задержано «примерно 15 человек». По итогам обысков в головном офисе банка в Минске и в ряде иных коммерческих структур изъято около $4 млн, полученных, как считает следствие, незаконным путём.

Белгазпромбанк работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку. На протяжении почти 20 лет организацию возглавлял Виктор Бабарико, который в настоящее время претендует на пост президента Белоруссии. По его мнению , уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей, у которых были найдены, как он заявляет, принадлежащие ему деньги, являются не только «кампанией устрашения», но и «рейдерским захватом» банка.

О давлении на экс-банкира говорят и в России. Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, белорусские госорганы хотят надавить на важных людей в руководстве банка, которые окажут влияние на Бабарико.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, который занимает свой пост с 1994 года, вновь подчеркнул , что не допустит в стране переворота. Он рассказал, что «отдельные ветродуи» хотят устроить в стране «майданчик» в преддверии президентских выборов. Лукашенко заверил, что в нужное время всех приведут в чувство.

Выборы главы Белоруссии планируется провести 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля.