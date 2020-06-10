Лукашенко пообещал не допустить переворота в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/87087d46-ab15-11ea-96f6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/APA Picturedesk​​​​​​​/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не допустит в стране переворота и Майдана. Ранее он уже делал аналогичные заявления.

В нужное время, в нужном месте мы приведём всех в чувство. Переворота в стране не будет. Майдана — тем более, — цитирует агентство БелТА Лукашенко.

Ранее на встрече с председателем Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком президент Белоруссии заявил, что знает цели, которые преследуют «отдельные ветродуи». Эти цели — «устроить майданчик» в преддверии или в день президентских выборов.

Как писал NEWS.ru, Минск должен соблюдать основные права человека, но для этого в Белоруссии необходим «другой контекст». Об этом заявил представитель Еврокомиссии Питер Стано, комментируя обвинения против белорусских активистов, среди которых блогер Сергей Тихановский. Стано отметил, что предыдущие парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали европейским нормам. По его словам, предстоящие выборы президента будут иметь решающее значение для отношений ЕС и Белоруссии.

Выборы президента страны запланированы на 9 августа. Тихановский планировал участвовать в них, но ЦИК не зарегистрировала его инициативную группу. Основанием стало отбывание блогером административного ареста.