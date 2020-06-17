Власти Белоруссии заблокировали избирательный счёт противника Лукашенко

Штаб оппозиционного кандидата на должность президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил о блокировке избирательного счёта политика. Об этом сотрудники штаба узнали при попытке заплатить из этих средств.
Работники государственного «Беларусбанка» заявили, что все операции по счёту арестованы,
На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета.
При этом арест не отразится на деятельности организации.
В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтёры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения. Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии, — подчеркнули в организации.
Как писал NEWS.ru, около 150 картин общей стоимостью примерно $20 млн изъято в Белоруссии в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком. Ранее президент Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования по уголовному делу в отношении сотрудников кредитного учреждения задержано «примерно 15 человек». По итогам обысков в головном офисе банка в Минске и в ряде иных коммерческих структур изъято около $4 млн, полученных, как считает следствие, незаконным путём.
Белгазпромбанк работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку. На протяжении почти 20 лет организацию возглавлял Виктор Бабарико, который в настоящее время претендует на пост президента Белоруссии. По его
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Выборы главы Белоруссии планируется провести 9 августа. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля.
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