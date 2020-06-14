Около 150 картин на $20 млн изъято в Белоруссии по делу Белгазпромбанка

https://static.news.ru/photo/f679e45e-ae7a-11ea-9752-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Около 150 картин общей стоимостью примерно $20 млн изъято в Белоруссии в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком.

Как сообщает РИА Новости, информацию о картинах дали в прямом эфире телеканала «Беларусь 1».

Полторы сотни картин общей стоимостью около 20 миллионов долларов также приобщены к делу. Есть информация, что их готовили к срочному вывозу из страны, — цитирует агентство ведущего новостей.

Ранее Лукашенко сообщил, что в рамках расследования по уголовному делу в отношении сотрудников Белгазпромбанка задержано «примерно 15 человек». По итогам обысков в головном офисе банка в Минске и в ряде иных коммерческих структур изъято около $4 млн, полученных, как считает следствие, незаконным путём.

Ранее сообщалось, что обыски в главном офисе Белгазпромбанка в Минске могут быть элементом давления на экс-председателя правления банка Виктора Бабарико. Он является кандидатом на пост президента Белоруссии. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько подчеркнул, что Бабарико связан со многими важными людьми в руководстве банка, оказав давление на которых, госорганы также надавят и на экс-банкира.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Белоруссии Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, вновь заявил, что не допустит в стране переворота. Он рассказал, что «отдельные ветродуи» хотят устроить в стране «майданчик» в преддверии президентских выборов. Лукашенко заверил, что в нужное время всех приведут в чувство.