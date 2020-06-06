Противник Лукашенко собрал подписи для выдвижения на выборы

Кандидат в президенты Белоруссии, бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико собрал необходимое для выдвижения на выборы главы государства число подписей.
Об этом политик сам рассказал на встрече с избирателями в Бресте,
Другие кандидаты пока не сообщали о получении необходимого количества подписей. Всего в выборах планируют принять участие 14 человек.
Как писал NEWS.ru, 31 мая в Белоруссии стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Оппозиционные кандидаты организовали пикеты в центре Минска, чтобы получить подписи. Собрания превратились в акции протеста.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 июня.
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