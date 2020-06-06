Противник Лукашенко собрал подписи для выдвижения на выборы

https://static.news.ru/photo/b8a09394-a7f4-11ea-afec-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Кандидат в президенты Белоруссии, бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико собрал необходимое для выдвижения на выборы главы государства число подписей.

Об этом политик сам рассказал на встрече с избирателями в Бресте, передаёт Sputnik. За его попадание в избирательные бюллетени подписались 100 тысяч жителей страны.

Другие кандидаты пока не сообщали о получении необходимого количества подписей. Всего в выборах планируют принять участие 14 человек.

Как писал NEWS.ru, 31 мая в Белоруссии стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Оппозиционные кандидаты организовали пикеты в центре Минска, чтобы получить подписи. Собрания превратились в акции протеста.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 июня.