Белорусы вышли на пикеты для выдвижения кандидатов в президенты

https://static.news.ru/photo/79f07fd4-a361-11ea-a07c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/charter_97

Жители Белоруссии вышли на пикеты для выдвижения кандидатов в президенты страны. Они стоят по несколько часов в очередях для того чтобы отдать свои подписи.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. До 19 июня граждане республики могут собирать подписи для выдвижения кандидатов на государственный пост. Массовый сбор подписей стартовал в Минске в 12:00. Очередь к пункту растянулась более чем на один километр. По подсчётам Белорусского Хельсинкского комитета, в ней находится около 2 100 человек.

Большинство граждан отдают свои голоса за безработную Светлану Тихановскую. Решение баллотироваться в президенты она приняла из-за того, что её мужу блогеру Сергею Тихановскому отказали в участии в политической кампании.

Как информировал NEWS.ru, нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что голосование пройдёт в соответствии с конституционными сроками.