ОБСЕ призвала Лукашенко не охотиться на оппонентов перед выборами

https://static.news.ru/photo/b4ad80a4-a50a-11ea-b50e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти отказаться от задержания оппозиционных политиков и других действий, препятствующих сбору подписей за выдвижение противников Александра Лукашенко на президентские выборы.

Руководители ОБСЕ предложили создать в Белоруссии «полноценную и открытую среду для проведения кампании» и проявить «максимальную сдержанность».

Задержание видных политических активистов не только препятствует работе потенциальных кандидатов, но и оказывает пугающее воздействие на общество, — цитирует обращение организации «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Лукашенко призвал городские власти очистить Минск от акций протеста, в которые превратился стартовавший 31 мая сбор подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в президенты.

По подсчётам белорусского Хельсинкского комитета, неформальным лидером по числу полученных подписей стала безработная минчанка Светлана Тихановская — супруга блогера Сергея Тихановского, которому запретили участвовать в выборах.